Da Redação

Policial militar e estudante morrem prensados em acidente

Um acidente fatal foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira (18), na Avenida Presidente Kennedy, perímetro urbano da BR-376, em Ponta Grossa, Paraná.

De acordo com as autoridades, um policial militar e um estudante morreram após o veículo em que eles estavam ser prensado entre dois caminhões. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A PRF informou que o acidente ocorreu depois que um caminhão e o carro onde as vítimas estavam frearam por conta do movimento, mas uma outra carreta que trafegava pela pista não conseguiu reduzir a velocidade a tempo. Com a batida, o carro foi prensado entre os dois caminhões.

Havia quatro pessoas no automóvel que foi prensado. O motorista, cabo da Polícia Militar (PM), se feriu e foi levado para um hospital, sem risco de morrer. O passageiro ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, sendo também encaminhado a uma casa hospitalar.

Já as vítimas fatais eram um sargento da PM e um estudante, que não teve a idade informada. A PRF se solidarizou com a morte do policial. Além da corporação, a Prefeitura de Carambeí, na mesma região, também emitiu nota de pesar e lamentou a perda. O sargento Souza atuava no município.

Ainda conforme a PRF, os condutores dos caminhões fizeram teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool.



Por conta do acidente, a pista ficou totalmente interditada por cerca de quatro horas, com registro de filas que chegaram a mais de 10 quilômetros, segundo a polícia.