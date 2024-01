Policial Militar é denunciado após sumir com R$ 35 mil de bolão

No total, 126 pessoas participavam do bolão e cada um repassou R$ 280 via Pix para o PM

Um cabo da Polícia Militar (PM) foi denunciado por seus colegas de trabalho após sumir com mais de R$ 35 mil arrecadados para um bolão da Mega da Virada. O caso aconteceu em Manaus, no Amazonas onde as vítimas registraram o boletim de ocorrência registrado na madrugada de domingo (31/12).

continua após publicidade

Conforme a Rede Amazônica, o suspeito é o cabo da Polícia Militar Augusto Macario de Menezes. Colegas também o acusam de fraudar bilhetes e usar o dinheiro em apostas esportivas.

- LEIA MAIS: Corpo de indígena é encontrado em decomposição em Manoel Ribas

continua após publicidade

No total, 126 pessoas participavam do bolão e cada um repassou R$ 280 via Pix para o PM, totalizando R$ 35.280. No entanto, de acordo com os agentes, ele teria apostado apenas R$ 500 na loteria da Caixa.

As vítimas do golpe afirmaram que o Menezes parou de responder às mensagens dos PMs após receber as transferências. Ao ser procurado por um colega de trabalho, em casa, ele admitiu que gastou o dinheiro com outras coisas e não com as apostas da Mega.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que vai apurar o caso e abrirá um processo administrativo contra o PM. “A PM AM ressalta que não compactua com quaisquer práticas ilícitas de seus agentes”, destacou.

Siga o TNOnline no Google News