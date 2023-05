Policial militar é baleado durante contenção de homem em surto no PR

Um policial militar foi baleado durante a contenção de um homem em surto psicótico, na manhã desta terça-feira (30), em Curitiba. O homem, de 55 anos, teria tomado a arma de fogo do PM e disparado contra a perna da autoridade.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da RICtv, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 6 horas. O autor do disparo estaria em surto na casa da mãe dele, uma idosa, no bairro Guabirotuba.

Ao chegar na residência, a equipe policial se deparou com o homem armado com uma barra de ferro. Durante uma tentativa de conversa, o suspeito teria tomado a arma de fogo de um dos militares e disparado duas vezes contra ele. Um dos tiros atingiu a perna do PM.

O homem acabou se entregando às autoridades, quando reforços foram chamados. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento, acompanhado da mãe. O policial militar foi socorrido e levado ao hospital.

