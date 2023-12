Policial militar ambiental é encontrada morta em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma policial militar ambiental foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, no Jardim Novo Horizonte, em Maringá, norte do Paraná. O caso aconteceu neste sábado (16).

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar, a Cabo Miriam Antun foi encontrada pela filha na cama sem sinais vitais. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e constatou o óbito.

-LEIA MAIS: Adolescente sofre acidente após tentar fugir da PM em Apucarana

continua após publicidade

De acordo com o médico do Samu, não havia sinais de violência no corpo da policial. O local foi isolado e o Instituto de Criminalística acionado. Na sequência o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá.

Um delegado e dois investigadores da Polícia Civil estiveram no local, e segundo eles o caso está sendo tratado como morte natural.

Com informações do Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News