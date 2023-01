Policial intervém em briga de casal e homem acaba morto

Da Redação

O caso foi na madrugada de domingo, na Rua Osvaldo Cruz

Na madrugada deste domingo (22) um homem de 44 anos de idade, identificado como Valdecir Kresko, foi morto por disparos de arma de fogo na Rua Osvaldo Cruz esquina com a Rua Olivia Kucinski, Bairro Neva, em Cascavel.

De acordo com as informações, ele teria brigado e agredido a esposa e duas crianças, uma de quatro e a outra de oito anos de idade, e estaria bastante alterado e gritando no meio da rua, portando uma faca.

Os vizinhos, entre eles, um policial federal, ao tentar averiguar e controlar a situação, acabou entrando em luta corporal com Valdecir, momento em que houve os disparos de arma de fogo.

Socorristas do Siate foram acionados, porém, apenas puderam constatar o óbito em razão dos ferimentos. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram mobilizadas para registrar a ocorrência e isolar a área.

O Instituto Médico Legal (IML) seria acionado para recolher o corpo, que passará por exames de necropsia e foi liberado aos familiares para a realização dos atos fúnebres.

* Com informações CGN

