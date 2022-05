Policial embriagado mata homem a tiros após briga em posto

Da Redação

Um desentendimento em um posto de combustíveis terminou com três pessoas feridas, além de um óbito. O caso ocorreu na noite de domingo (1º), em Curitiba, Paraná.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a briga aconteceu depois de um policial federal estacionar o carro em um local não permitido. O segurança do posto chamou a atenção do agente, que não gostou da postura do funcionário.

A Central de Flagrantes da Polícia Civil informou que, após o caso, uma discussão se iniciou e outras pessoas se envolveram na briga.

Ainda conforme as autoridades, o policial, que estava embriagado, efetuou disparos de arma de fogo e acabou atingindo as quatro pessoas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no interior de uma ambulância. As outras três foram levadas para um hospital.

O policial foi preso e encaminhado para uma unidade da Polícia Federal (PF). O segurança do posto não sofreu ferimentos.