Policial é preso em flagrante por tráfico de droga em Londrina

Da Redação

A PM informou que o soldado Ederson Aparecido Dias, está sendo transferido para Piraquara

Um policial militar que faz parte da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Londrina, foi preso em flagrante por agentes do serviço reservado da Polícia Militar (P2) de Londrina, suspeito de participação nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A PM informou que o soldado Ederson Aparecido Dias, está sendo transferido para Piraquara, para o 29° BPM, onde permanecerá detido. Ele foi autuado em flagrante na quarta-feira (11), mas o caso só foi divulgado nesta sexta-feira (13).

De acordo com o major Marcos Tordoro, “as ações se deram com a participação do equipes do Pelotão de Coque do 5° BPM e do serviço reservado da PM. Todas as ações foram acompanhadas por Oficiais do 30° BPM, desde o momento da prisão”, afirmou. Ainda segundo o comandante, “tudo será apurado na forma da lei”.

Com informações do Tem Londrina

