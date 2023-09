Policial é morto a tiros dentro do próprio carro em estrada rural

Um homicídio foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15) em um distrito de um município do oeste do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).

De acordo com as informações da corporação, um policial civil de 50 anos foi morto a tiros em uma estrada rural do Distrito de Silveirópolis, em Assis Chateaubriand. Os militares foram acionados após moradores se assustarem com barulho dos tiros. Inclusive, testemunhas afirmaram que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo.

Quando uma equipe chegou ao endereço, se deparou com um carro branco com várias marcas de tiros. Ao averiguarem se havia alguém no interior do veículo, encontraram um homem já sem vida - trata-se de um policial civil que, até o momento, não teve a identidade divulgada.

A perícia compareceu ao local para fazer os primeiros levantamentos a respeito do homicídio. Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) de Toledo, também no oeste do Paraná, recolheu o corpo da vítima.

Ainda não há detalhes do crime, como quantos tiros foram disparados contra o agente de segurança, quem é (são) responsável(eis) pelo homicídio e o que motivou isso.

A Polícia Civil investiga o caso.

