Policial do PR perde controle de carro, cai de ponte e morre no MS

Um policial penal do Paraná, identificado como Wagner Barbosa Alves, 39 anos, morreu após perder o controle do carro e cair de uma ponte. ele foi encontrado sem vida no veículo submerso no córrego Panduí, em Iguatemi, interior do Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (16).

O corpo da vítima foi retirado do local e enviado ao pronto atendimento médico da cidade. O carro foi removido do córrego com ajuda de guincho.



De acordo com as investigações, o motorista perdeu o controle do carro ao cruzar a ponte e caiu no córrego. As circunstâncias do acidente ainda são apuradas.

O caso foi registrado como "sinistro de trânsito e acidente fatal com óbito provocado pela própria vítima" e segue em investigação.

