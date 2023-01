Policial desaparecido é encontrado com vida em matagal em Londrina

Da Redação

Ele ainda estava com mãos e pés amarrados, e tinha um arame farpado enrolado ao pescoço

O policial militar Reginaldo da Silva, que estava desaparecido desde quarta-feira (25) em Londrina, foi localizado com vida na manhã desta quinta-feira (26) em uma mata no final da Rua Pedro Boratim, entre as regiões norte e leste da cidade. As informações são do site Tem Londrina.

Segundo informações preliminares, o cabo estava amarrado em uma árvore, e apresentava sinais de agressões e tiros. Ele ainda estava com mãos e pés amarrados, e tinha um arame farpado enrolado ao pescoço.

Os agentes ainda estão investigando o que teria acontecido com o policial. A suspeita é de que ele tenha sido sequestrado. O PM foi atendido por socorristas do Siate e encaminhado ao hospital.

Na tarde desta quarta-feira (25), o carro do militar já havia sido localizado em uma estrada de terra na região. Segundo a Polícia Militar (PM), Reginaldo, lotado no 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atua em Sertaneja, teria discutido com a namorada horas antes de desaparecer. Na sequência ele avisou os familiares que viria a Londrina para vender o seu carro e começar uma nova vida.





