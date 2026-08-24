Policial de folga é esfaqueado após acidente com criança; agressor é morto no litoral do Paraná
Agente prestava socorro a uma criança que havia sido atingida por seu veículo quando foi atacado pelas costas
Um homem de 33 anos morreu após ser baleado em um confronto com a Polícia Militar na noite de domingo (23), em Matinhos, no litoral do Paraná. A troca de tiros ocorreu logo após o suspeito ter esfaqueado um policial de folga que prestava socorro a uma criança envolvida em um acidente de trânsito.
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O caso teve início quando o policial, que viajava de Curitiba para assumir o turno na 1ª Companhia da PM local, precisou desviar de um veículo que freou bruscamente e acabou atingindo uma criança que andava de bicicleta. O agente parou imediatamente, prestou socorro e entregou a vítima ao pai. No entanto, ao se preparar para deixar o local, ele foi atacado pelas costas pelo agressor armado com uma faca. O suspeito fugiu em seguida, abrigando-se em uma casa nas proximidades.
Testemunhas que presenciaram o ataque acionaram a Polícia Militar, que rapidamente isolou e cercou o imóvel onde o homem estava escondido. Durante a abordagem, as equipes ordenaram que ele largasse a arma branca. Contudo, o suspeito avançou contra um dos policiais, sendo contido a tiros pela equipe. Ele chegou a ser socorrido pelo Siate e levado sob escolta para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.
O militar esfaqueado também foi encaminhado para atendimento médico, embora os detalhes sobre seu estado de saúde não tenham sido divulgados pelas autoridades até o momento. Após o confronto, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram ao local para realizar a perícia e isolar a área. Foram recolhidos a faca utilizada no ataque ao agente de folga, estojos de munição deflagrados e vestígios biológicos, materiais que darão suporte ao inquérito instaurado para investigar a dinâmica de toda a ocorrência.