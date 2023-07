Policial de 54 anos vira réu por abusar de menina de 12 anos no PR

Um policial militar de 54 anos virou réu por ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos em Barracão, no sudoeste do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Civil, o autor do crime atua como agente de segurança em Dionísio Cerqueira, município de Santa Catarina que faz divisa com o Paraná.

A investigação aponta que a criança foi estuprada pelo militar várias vezes entre fevereiro e abril deste ano. A vítima revelou, após ser ouvida por escuta especializada, que teve medo de contar sobre os abusos a alguém, pois o abusador alegou que cometeria ato extremo caso isso acontecesse.

A menina afirmou ainda, em depoimento, que gostava muito dele, mas acabou contando para uma pessoa próxima que procurou a Delegacia de Barracão.

A Polícia Civil prendeu o policial no fim do mês de junho e conseguiu reverter a prisão temporária por preventiva. O inquérito foi concluído e ele foi denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável. A denúncia foi aceita pela Justiça e agora ele é réu no processo.

As autoridades que estão à frente do caso consideraram o crime mais grave do que o comum, pois o responsável pelos abusos é um policial, cujo trabalho era proteger as vítimas.

Com informações do G1.



