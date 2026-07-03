Policial de 28 anos morre após mal súbito durante treino em batalhão no Paraná

Felipe dos Santos Bettio atuava no 26º Batalhão e chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu às tentativas de reanimação

O policial militar Felipe dos Santos Bettio, de 28 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (2) após sofrer um mal súbito durante um treinamento físico na academia do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná.

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A suspeita inicial é de que o soldado tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto cumpria sua rotina matinal de exercícios em horário de serviço. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas de imediato, realizaram os primeiros socorros ainda no local e encaminharam a vítima com urgência a uma unidade de pronto atendimento da cidade. Apesar do rápido atendimento e das tentativas de reanimação, o policial não resistiu.

Na corporação desde agosto de 2022, Bettio era lotado em Ponta Grossa, mas atualmente integrava o Grupo de Operações com Cães (K9) do 26º BPM. O soldado construiu uma carreira recente, porém marcada pela dedicação ao serviço de segurança da sociedade paranaense.

Em nota oficial, o 26º Batalhão da Polícia Militar lamentou profundamente a perda, destacando o profissionalismo, o comprometimento e o espírito de equipe do soldado. A corporação prestou condolências aos familiares, amigos e colegas de farda, ressaltando que a memória de Bettio permanecerá como exemplo de honra e dedicação à missão policial. O batalhão informou ainda que as circunstâncias exatas do ocorrido serão devidamente apuradas pelos órgãos competentes.