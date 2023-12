Policial civil é preso em flagrante por assaltar carro no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um policial civil foi preso em flagrante nesse domingo (17) pela Polícia Militar (PM) suspeito de roubar um carro em Curitiba, capital do Paraná. Os agentes de segurança encontraram cocaína com o detido.

A vítima do assalto informou que parou para ajudar o motorista de um veículo que estava com problemas. Então, ele foi abordado pelo policial civil, que deu voz de assalto. Além do carro, o suspeito levou o celular e documentos da vítima.

A vítima registrou o caso pela manhã. À tarde, conforme o Boletim de Ocorrência, policiais militares receberam informações de que o veículo roubado estava trafegando pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Boqueirão.

Ao avistar a corporação, o servidor público tentou fugir, mas não obteve êxito. Segundo a polícia, quando o homem saiu do veículo, disse que era policial civil e que estava armado.

A PM confirmou que ele portava um revólver carregado. Em seguida, o desarmaram e durante revista, encontraram cocaína no veículo.

O dono do carro foi até o local e identificou o policial como autor do crime. Ele foi conduzido para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.

Em nota, a Polícia Civil (PC-PR) disse que, além da esfera criminal, o policial irá responder administrativamente, podendo receber pena de demissão.

"A PC-PR não compactua com desvios de conduta, zelando severamente pela manutenção da legalidade, combatendo e punindo quaisquer desvios", finaliza a nota.

Com informações do G1.

