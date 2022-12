Policial civil é presa no 1º dia de trabalho por furto de chocolate

Da Redação

No meio da tarde, a policial Pollyanna deu pela falta de chocolates nas duas sacolas

Em seu primeiro dia de trabalho, uma policial foi presa por furto. O caso ocorreu em Curitiba, na Delegacia de Polícia, da Avenida Iguaçu, no bairro Rebouças, de acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo 8º Distrito Policial, especializada em Furtos e Roubos da Capital.

Segundo o BO, as policiais Pollyanna e Kelly receberam duas encomendas (kits com chocolates) por volta do meio-dia. Os itens foram deixados em sacolas sobre as mesas. No meio da tarde, a policial Pollyanna deu pela falta de chocolates nas duas sacolas.

Após consultarem a empresa de entregas e serem informadas que a entrega tinha sido feita conforme a compra, elas viram os itens furtados na sacola da policial Flávia Soares de Oliveira, que estava em seu primeiro dia de trabalho na divisão.

As policias entraram em contato com o delegado-adjunto da divisão Roberto Fernandes. O delegado chamou a policial e a questionou sobre o sumiço dos chocolates. A acusada confirmou que havia furtado os chocolates das sacolas das colegas. Ela recebeu voz de prisão e as três policiais envolvidas foram orientadas a se dirigirem para o 8º Distrito Policial, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência por furto qualificado.

Com informações do Bem Paraná

