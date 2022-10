Policial ambiental é suspeita de abandonar cachorro no Paraná

Da Redação

Uma policial ambiental é suspeita de abandonar um cachorro em uma estrada rural do município de Guarapuava, na região central do Paraná. Nesta segunda-feira (17), a Polícia Civil (PC) confirmou o crime.

O momento foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens mostram quando um carro branco para em frente a uma propriedade rural, uma mulher abre a porta, e em seguida retira o cachorro de dentro do veículo. O animal ainda corre atrás do carro, mas os ocupantes vão embora.

Através da identificação do veículo, a PC localizou a policial ambiental, identificada como Vanessa Cristina Soranzo, e seu pai, que era o motorista no dia do abandono. Ambos foram liberados após prestarem depoimento.

Em nota, a defesa disse que Vanessa afirmou ter agido em "um momento de extrema angústia e de forma impensada" e que essa não é sua conduta habitual. Afirmou, ainda, que ela arca com todas as despesas do tratamento do cachorro.

Os dois podem responder pelos crime maus-tratos contra animal, que tem pena prevista de multa e pode levar à prisão de dois a cinco anos.

O cachorro

O animal abandonado foi acolhido pelo canil municipal de Guarapuava. Ele está internado em um hospital veterinário para atendimento por suspeita de doença que afeta a mobilidade.

"Um problema neurológio que ele tem. [...] Ele fica em uma posição confortável para ele, com a cabecinha tortinha. [...] A gente iniciou tratamento com acupuntura. Agora o que pode ter acontecido pode ser um vírus, pode ser um acidente, algum trauma que pode ter feito esse tipo de lesão", explicou o veterinário Greyson Esper.

O cachorro ainda vai passar por outros exames antes de poder ser colocado para adoção responsável.

fonte: Eduardo Andrade/RPC





Fonte: Informações do g1.



