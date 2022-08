Policiais se desentendem em briga de trânsito e trocam tiros; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento são se sabe qual foi o motivo do desentendimento

Uma briga de trânsito envolvendo dois policiais militares foi registrada em Japurá, noroeste do Estado, no domingo (21). Por conta do desentendimento, os agentes trocaram tiros. Um deles ficou gravemente.

continua após publicidade .

Conforme as informações da Polícia Militar (PM), um dos policiais envolvidos tem 31 anos e trabalha na 5ª Companhia de Cianorte. O outro policial, por sua vez, atua em Barbosa Ferraz.

A corporação não divulgou informações a respeito dos motivos da discussão. O PM de Barbosa Ferraz estava em um automóvel, com outras pessoas, e o agente de Cianorte pilotava uma motocicleta.

continua após publicidade .

Leia mais: Policial mata companheiro de farda com tiro no rosto após desentendimento

A equipe de reportagem da RPC, rede de televisão filiada à rede Globo, apurou que os primeiros disparos de arma de fogo foram feitos do veículo, em direção ao motociclista, que reagiu. Os disparos efetuados pelo policial que ocupava a moto atingiram duas pessoas no carro: um passageiro e o policial.

Não há informações sobre o estado de saúde do passageiro ferido. Já o agente baleado está internado em estado grave. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam as vítimas para hospitais de Cianorte.

continua após publicidade .

A Polícia Militar disse que o agente de Cianorte foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal e até esta segunda-feira (22), permanece preso na sede da companhia.

Um inquérito foi aberto, de acordo com a corporação, para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News