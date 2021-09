Da Redação

Policiais Militares de Miraselva, na região de Londrina, sofreram um atentado na tarde desta segunda-feira (27). Um policial militar foi ferido com um tiro no pescoço e precisou ser encaminhado ao hospital Santa Casa de Londrina pelo helicóptero do Samu.

continua após publicidade .

De acordo com testemunhas, um veículo modelo Renault Sandero de cor prata, com pelo menos 3 homens no interior, teria se aproximado da viatura policial e iniciado os disparos. Dois policiais militares estavam na viatura. O soldado Eder Ricardo de Paula foi atingido por um tiro no pescoço.

Logo após os disparos, o veículo com os suspeitos fugiu pela PR 170 sentido a Rolândia. Durante as diligências, o veículo foi encontrado abandonado em uma estrada rural de Miraselva.

continua após publicidade .

Policiais da região realizam cerco para tentar localizar os responsáveis pelo atentado.

O soldado ferido foi entubado e seu estado é estável. Veja como foi a chegada dele ao hospital nas imagens cedidas pela RIC RECORD TV:

Policiais são alvejados em atentado na região; um foi ferido - Vídeo por: tnonline

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a ocorrência.