Da Redação

Policiais salvam bebê de 1 mês que se afogou durante banho

Na noite desta quinta-feira (19), uma bebê, que tem apenas um mês de vida, foi salva por policiais militares após uma situação de afogamento durante o banho, em Astorga, Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, uma mãe ligou desesperada alegando que sua bebê havia se afogado. O plantonista acalmou a mulher e deu algumas orientações a ela sobre os procedimentos para desobstruir as vias áreas da criança, que estava desfalecida.

Uma equipe da PM foi até o local e deu continuidade aos primeiros socorros. Os agentes realizaram massagens cardíacas e levaram a bebê rapidamente para um hospital.

continua após publicidade .

Ao chegar na unidade hospitalar, a vítima de afogamento foi encaminhada para uma sala de emergência, onde recebeu atendimento da equipe médica.

Após o susto, a criança ficou em observação e, na sequência, recebeu alta. Segundo o boletim médico, ela sobreviveu graças aos primeiros socorros prestados pelos agentes de segurança, fazendo com que tivesse uma melhora no quadro de parada respiratória após o afogamento em domicílio.