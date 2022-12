Policiais que morreram em acidente na PR-492 são identificados

Da Redação

Dois policiais militares morreram após a viatura que eles estavam trabalhando capotar e partir ao meio na PR-492, no município de Paraíso do Norte, Noroeste do Paraná. O veículo pertence ao 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Paranavaí.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente fatal foi registrado no final da manhã desta terça-feira (13). Os policiais, já foram identificados. São eles: soldado Débora Cristina Santos Oliveira, 35 anos, e o Subtenente Geraldo Domingos Macedo, de 49 anos.

Ainda de acordo com a PRE, a viatura seguia em um trecho de pista simples quando o carro aquaplanou, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore. O automóvel policial bateu em um barranco e capotou, partindo ao meio com o forte impacto.



Segundo a Polícia Militar (PM), que também atendeu a ocorrência, parte do carro caiu em um barranco. A pista da PR-492, nos dois sentidos, ficou interditada para a remoção do veículo.

