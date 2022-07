Policiais perseguem assaltantes na PR 218; um morreu em confronto

Da Redação

Policiais militares de toda a região, inclusive do Choque de Maringá foram mobilizados para a ocorrência

Policiais Militares (PM) estão mobilizados no começo da tarde desta segunda-feira, 18, na PR 218, no município de Sabáudia, no norte do Paraná, próximo ao aterro sanitário da cidade, perseguindo uma dupla de bandidos que teriam cometido roubo a uma agência bancária na cidade de Astorga. Um deles teria morrido em confronto com os policiais.

De acordo com informações preliminares, a dupla usava um veículo Gol quando cometeu o roubo à agência bancária de Astorga. Durante a fuga, na rodovia PR 218, sentido à Sabáudia, os criminosos avistaram uma viatura da PM, abandonaram o carro e se embrenharam na mata, para fugir. Um deles teria atirado contra os agentes, que revidaram, foi atingido e acabou morrendo no local.

O outro bandido conseguiu fugir e está sendo procurado em meio a mata e as plantações do local. O helicóptero da PM está sendo utilizado nas buscas. Policiais militares de toda a região, inclusive do Choque de Maringá foram mobilizados para a ocorrência.

A situação está em andamento. Em breve, mais informações.

Colaboração: Repórter Luis Melo

