Policiais militares são denunciados por tortura contra civis no Paraná

O Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, apresentou denúncia por tortura contra dois policiais militares lotados no Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). Os fatos narrados ocorreram em outubro de 2022, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba – as vítimas, dois homens, foram agredidas física e psicologicamente, supostamente para que revelassem aos PMs a localização de um depósito de drogas.

Na denúncia, recebida nesta sexta-feira, 4 de agosto, pelo Juízo da Vara da Auditoria da Justiça Militar, o Gaeco aponta dois fatos que caracterizam o crime de tortura, que é passível de pena de reclusão por até 8 anos, além da perda do cargo público. Os dois homens agredidos são civis. As torturas foram constatadas em laudos técnicos, sendo identificadas as práticas de estrangulamento e sufocamento, até o quase desmaio, com uso de objetos como sacos plásticos e, em uma das situações, a meia de uma das vítimas.

