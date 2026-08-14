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Policiais militares salvam bebê recém-nascida engasgada em Cambé; veja

Criança já estava desacordada e sem oxigênio quando agentes chegaram ao local no Jardim Ana Rosa; bebê foi levada à UPA e passa bem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma recém-nascida de apenas alguns dias de vida foi salva por uma equipe da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Jardim Ana Rosa, em Cambé, no Norte do Paraná. A criança havia se engasgado e já estava sem respirar há cerca de seis minutos quando os agentes chegaram ao local para prestar o socorro.

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Os policiais realizavam um patrulhamento preventivo na região quando foram alertados pelo centro de operações sobre a gravidade da ocorrência. Diante da informação de que os familiares não estavam conseguindo desobstruir as vias aéreas da bebê, a equipe deslocou-se imediatamente para o endereço indicado.

Na residência, a guarnição encontrou o pai em desespero com a filha nos braços. A recém-nascida estava desacordada e apresentava cianose — coloração roxeada na pele causada pela falta de oxigenação. Um dos policiais pegou a criança e iniciou imediatamente a Manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros voltada para a desobstrução respiratória. Após sucessivas manobras, a bebê voltou a dar sinais vitais e reestabeleceu a respiração.

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Policiais militares salvam bebê recém-nascida engasgada em Cambé; veja
AutorFoto: Divulgação PM

Para garantir a segurança da criança, a equipe embarcou o pai e a recém-nascida na viatura e os conduziu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tupi. Durante todo o trajeto, os agentes mantiveram o monitoramento constante para evitar nova obstrução. A menina deu entrada na unidade de saúde com o quadro estabilizado e foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão, acompanhada posteriormente pela mãe. Ela permaneceu em observação e passa bem.

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obstrução respiratória POLICIA MILITAR primeiros socorros recém-nascido Salvamento saúde infantil
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