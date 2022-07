Policiais militares morrem em acidente de trânsito no Paraná

Da Redação

Fabiano Sobrinho, de 30 anos e Ramon Pastore Goulart, de 27 anos

Fabiano Sobrinho, 30 anos e Ramon Pastore Goulart, 27 anos, policiais militares do 25º Batalhão (BPM) , morreram na noite de segunda-feira (11) em acidente de trânsito na PR-682, em Umuarama.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu entre os distritos de Serra dos Dourados e Santa Eliza.

Os policiais estavam em uma viatura da Polícia Militar descaracterizada, e estavam retornando de Icaraíma, no noroeste, onde participaram de investigações sobre um suposto crime que estaria acontecendo na cidade, quando a viatura capotou.

Socorristas foram acionados, mas ao chegarem no local, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Umuarama.

Fabiano Sobrinho, de 30 anos, trabalhava Agência de Inteligência do 25º Batalhão. Ele ingressou na PM em 2016 e é natural de Goioerê, também no noroeste do estado. Ele deixa um filho de cinco anos.

Ramon Pastori Goulart, 27 anos e era natural de Iporã, cidade do noroeste do estado. O soldado ingressou na PM em 2013. Atualmente, Ramon atuava na Agência de Inteligência do 25º Batalhão.

