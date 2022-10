Policiais ficam feridos em acidente grave na BR-277, no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda segundo a PRF, a colisão entre a viatura e o outro carro foi frontal

Um grave acidente entre uma viatura da Polícia Militar e um carro foi registrado na tarde desta sexta-feira (28), na na BR-277, em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba. Quatro policiais ficaram feridos.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois policiais ficaram em estado grave. Outros dois tiveram ferimentos considerados moderados. As vítimas foram encaminhadas a hospitais de Campo Largo e Curitiba.

-LEIA MAIS: Jornalista com adesivo do Lula é espancada em Curitiba; vídeo

continua após publicidade .

Ainda segundo a PRF, a colisão entre a viatura e o outro carro foi frontal. Os dois ocupantes do veículo também se feriram, porém, sem gravidade.

Em nota, a PM informou que a viatura é da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Escolar Comunitária de Foz do Iguaçu, no oeste do estado.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News