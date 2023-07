Policiais ficam feridos em acidente de trânsito no oeste do PR

Socorristas do Siate foram acionados na noite de sexta-feira (07-07) para atenderem dois policiais militares vítimas de acidente de trânsito na Rua Barão do Cerro Azul esquina com Rua Rio de Janeiro, em Cascavel no oeste do Paraná.

Segundo informações, a colisão foi por volta das 19h40 e envolveu dois carros, sendo um deles uma viatura da Polícia Militar e o outro um Volvo. Após o impacto, um Nissan Altima, que estava estacionado na via, também foi atingido pelo carro importado.

Dois policiais, um homem e uma mulher, ficaram feridos no acidente. Eles apresentavam lesões na região do crânio, mas o estado de saúde de ambos era considerado estável. Já o motorista do outro veículo foi atendido pelos socorristas, mas recusou encaminhamento hospitalar.

De acordo com o Sub-Tenente Jorge, o cruzamento é controlado por semáforo e, por isso, provavelmente, um dos automóveis teria furado o sinal.

Os policiais foram encaminhados à uma Unidade Hospitalar onde seriam reavaliados e receberiam os cuidados médicos apropriados.

Com informações CGN

