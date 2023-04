Policiais ficam feridos após motorista furar sinal e atingir viatura

Da Redação

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira

Um acidente de trânsito, envolvendo um automóvel e uma viatura da Polícia Militar (PM), deixou duas pessoas feridas na noite de segunda-feira (24), em um cruzamento entre as ruas Saldanha Marinho e Brigadeiro Franco, em Curitiba. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, o motorista do carro de passeio "furou" o sinal vermelho e colidiu contra a viatura, que era ocupado por dois militares. Os policiais sofreram ferimentos e necessitaram de atendimento médico.

A equipe de reportagem do Ric Mais conversou com o sargento Batista, do Corpo de Bombeiros, que deu detalhes sobre o estado de saúde dos agentes de segurança. “Na nossa chegada já se encontravam (policiais) fora do veículo. Estão conscientes, orientados com ferimentos leves. Um com ferimento na região do pescoço e na coxa, o outro uma contusão no cotovelo e no joelho”, informou.

O motorista envolvido no acidente permaneceu no local e prestou ajuda. Ele contou que retornava do trabalho.

O rapaz recusou atendimento médico.

Com informações do Ric Mais.

