Policiais ficam feridos após capotarem viatura durante perseguição

O acidente foi registrado na noite de quinta-feira (1º)

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) foi registrado por volta das 23h da quinta-feira (1º), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O automóvel, ocupado por dois policiais, capotou em uma curva durante uma perseguição.

De acordo com a corporação, o acidente ocorreu após os agentes de segurança perseguirem um motociclista suspeito. Em meio ao acompanhamento tático o motorista da viatura perdeu o controle da direção na Rua João Dembinski e capotou várias vezes.

Ainda conforme a PM, o policial que estava no assento do passageira foi ejetado e ficou gravemente ferido. Já o condutor sofreu ferimentos moderados. Esquipes de socorro foram para o local e encaminharam as vítimas para o Hospital Evangélico.

O suspeito que era perseguido no momento do acidente conseguiu fugir e não foi identificado.

Outro acidente durante perseguição

Uma perseguição policial pela BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, terminou em acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação informou que dois policiais militares ficaram feridos após capotarem a viatura que ocupavam.

Os agentes perseguiam um motorista em atitude suspeita, quando o condutor da viatura perdeu o controle da direção e capotou na faixa contrária da rodovia, sobre a vegetação.

De acordo coma PRF, as vítimas sofreram ferimentos leves e, após o socorro ser acionado, foram encaminhadas para um hospital da cidade.

O automóvel que os policiais militares perseguiam era roubado e foi encontrado abandonado pela PRF momentos depois.

