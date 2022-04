Da Redação

Policiais fecham o cerco na fronteira após confronto armado no PR

No final da tarde da última sexta-feira (25), houve um confronto armado entre assaltantes e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Matelândia, Paraná. Depois disso, as autoridades montaram um cerco na fronteira para localizar os criminosos. Além da PRF, a ação contou com as polícias Militar e Civil.

Até a manhã desta segunda-feira (28), ao menos oito pessoas haviam sido encaminhadas à Polícia Federal e cinco veículos apreendidos.



Entre a noite de sexta e a manhã de sábado (26), foram localizados o Corolla e a S10, utilizados no assalto, a van roubada durante o confronto e um IX 35, tomado de assalto na zona rural de Céu Azul, durante a fuga. Neste último caso, os assaltantes fizeram os proprietários reféns e os liberaram logo em seguida.

Também foi encontrada, em uma lavoura em Santa Helena, uma Hilux tomada de assalto durante a fuga na zona rural de Ramilândia, em que os criminosos também fizeram reféns e os liberaram em seguida.

Os presos e os veículos foram encaminhados à Polícia Federal de Foz do Iguaçu a quem cabe a investigação do caso.

A operação de cerco aos criminosos, em conjunto com as polícias Civil e Militar, segue no intuito de capturar os demais envolvidos e obter maior conjunto probatório para que os assaltantes permaneçam presos.

O PRF baleado na ocorrência deve receber alta hospitalar nesta segunda-feira. Ele teve a panturrilha atingida por um tiro.

Além disso, a operação apresenta outros resultados entre eles a apreensão de oito quilos de cocaína em Santa Terezinha de Itaipu, 101 quilos de maconha e 300 caixas de medicamentos proibidos em Cascavel, de 25 mil maços de cigarros contrabandeados em Santa Tereza do Oeste e a recuperação de veículos roubados.

