Policiais do PR suspeitos de matar jovem são alvo de operação do Gaeco

Policiais da Rotam do Paraná são alvo de uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MPPR) nesta quarta-feira (22). Os agentes são suspeitos de criar perfil falso nas redes sociais, marcar encontro supostamente amoroso e matar um jovem de 24 anos em Pato Branco, no sudoeste do Estado.

O crime aconteceu no dia 19 de maio deste ano, nas proximidades do aeroporto regional da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, os PMs alegaram que realizavam um patrulhamento pela região quando se depararam com um carro em alta velocidade. A equipe teria tentando fazer a abordagem, porém, em local com pouca iluminação pública, o veículo parou e um jovem saiu e teria feito diversos disparos contra os policiais, que revidaram e atingiram o suposto atirador. A vítima morreu à caminho do hospital.

As investigações do Gaeco, que tiveram início após questionamento da família da vítima quanto à abordagem, apontaram que as informações do B.O. são falsas. Isso porque, de acordo com a apuração feita através de perícia no celular do jovem, os policiais criaram um perfil falso nas redes sociais se passando por uma mulher e iniciaram conversas com a vítima.

Depois de um tempo, marcaram um encontro com ele. Na data marcada, 19 de maio deste ano, o grupo de policiais se dirigiu a uma rua próxima ao local marcado para o encontro entre a vítima com a suposta mulher. Ali realizaram a abordagem que terminou com a morte do jovem. "Quando então a vítima passou pelos policiais, eles realizaram a abordagem, ocorreram os fatos e a vítima foi neutralizada", afirmou o promotor do Gaeco, Francisco Beltrão, Tiago Vacari.

Segundo o promotor, as investigações demonstraram após a realização de diversos pedidos judiciais, quebra de sigilos telefônicos e análise do celular da vítima, que não houve confronto, nem tão pouco o registro de alta velocidade do carro, como consta no B.O. elaborado pelos policiais envolvidos no caso.

Mandados cumpridos

Foram cumpridos nesta quarta-feira (22) cinco mandados de busca e apreensão em Pato Branco. O cumprimento deles contou com o apoio da Corregedoria Geral da Polícia Militar (PM). Um dos mandados foi cumprido na sede da Rotam do Terceiro Batalhão de Polícia Militar e os outros em locais ligados aos quatro policiais militares que envolvidos na ocorrência.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos que devem auxiliar no prosseguimento das investigações para apurar as circunstâncias em que ocorreram os fatos. As informações são do g1 Paraná.

