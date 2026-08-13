Policiais do PR são alvos de buscas por esquema de corrupção com empresários

Doze policiais rodoviários estaduais foram afastados de suas funções operacionais nesta quinta-feira (13) durante a segunda fase da Operação Via Pix, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar do Paraná. A ação cumpriu 24 mandados de busca e apreensão para desarticular um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo agentes públicos nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro.

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As investigações apontam que o grupo recebia propinas mensais de empresários dos setores madeireiro e de transporte de cargas para fechar os olhos nas fiscalizações em rodovias estaduais. Além de cobrar para evitar as abordagens, os policiais são suspeitos de receber valores indevidos para fraudar boletins de ocorrência de acidentes de trânsito. A adulteração dos documentos beneficiava as empresas envolvidas perante o Departamento de Trânsito (Detran) e as companhias seguradoras. Os empresários suspeitos de participação também foram alvos das buscas nesta etapa.

O suposto esquema começou a ser apurado em março de 2025. Na primeira fase da operação, ocorrida em outubro do mesmo ano, as autoridades já haviam cumprido 19 mandados de busca e afastado sete policiais rodoviários. As ordens judiciais executadas nesta nova etapa foram expedidas pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual e cumpridas em Ponta Grossa, Castro, Jaguariaíva, Ibaiti, Arapoti, Wenceslau Braz, Guarapuava, Joaquim Távora, Curiúva, Sengés e Guapirama. O objetivo do Ministério Público é consolidar as provas de vínculo de novos agentes com a organização criminosa.

Em uma frente simultânea, o Gaeco também cumpriu três mandados de busca e apreensão em Jaguariaíva, expedidos pela Vara de Garantias do município, para desmantelar um esquema de tráfico de drogas. O crime foi descoberto a partir dos desdobramentos da primeira fase da apuração e, de acordo com as autoridades, contava com o acobertamento direto de um dos policiais rodoviários investigados na operação principal.

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