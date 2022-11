Policiais do PR disputam torneio de combate para a categoria

Da Redação

Policiais paranaenses competem no evento Combate Tático Brasil em Santa Catarina

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) terá representantes na terceira edição do Combate Tático Desarmado, evento de Jiu Jitsu voltado para atletas policiais e militares de vários estados do Brasil. Com cinco integrantes, a delegação do Paraná é a maior a competir no evento, que acontece no dia 26 de novembro, em Balneário Camboriú (SC).

Os cinco representantes, todos faixa preta de Jiu Jitsu, foram escolhidos através de uma seleção interna entre membros das polícias Civil (PCPR) e Militar (PMPR).

Para competir na categoria até 83kg, foi selecionado o investigador Luciano Fialho. Para a categoria acima de 83kg, foram selecionados o cabo Leandro Kalinowski, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE/COE), e os soldados Rafael Teixeira Dias de Apucarana, Danilo Crecencio e Thiago Vinícius de Oliveira.

O soldado Danilo Crecencio vai participar do “Combate Tático” pelo segundo ano consecutivo e busca chegar à final. “Quando participei da segunda edição tive a oportunidade de realizar quatro lutas, cheguei à final e acabei ficando em segundo lugar. Nesta edição estou melhor preparado, treinei duro para ganhar e representar bem o estado e a minha corporação”, destacou.

“É um privilégio poder representar a Polícia Militar do Paraná, em especial a minha unidade, o BOPE, em um evento de proporção internacional como este. Sigo focado no objetivo de trazer a vitória para o nosso estado”, afirmou o cabo Leandro Kalinowski, que vai competir pela primeira vez no evento.

Para o soldado Thiago Vinícius de Oliveira, que atualmente está lotado no BOPE, as expectativas são positivas. “Ter a oportunidade de estar em uma competição como essa, participando junto dos melhores, é extremamente gratificante”, disse.

COMPETIÇÃO

Nas duas categorias da competição, os atletas lutam usando seus uniformes de trabalho (calça tática, gandola, rash guard, camiseta, coturno ou tênis) em um tatame de 10 metros quadrados coberto de barro para simular o cotidiano das forças policiais e dar mais realidade ao combate.

EVENTO

O Combate Tático Desarmado é a primeira competição de Jiu Jitsu do mundo voltada para profissionais de segurança pública. Na edição atual, 32 policiais atletas do Brasil todo irão lutar. O evento já tem as três próximas edições planejadas, sendo que um dos objetivos dos organizadores é migrar para outros estados. O Paraná, por ser referência em segurança pública no Brasil, está cotado para se tornar sede das próximas competições.

