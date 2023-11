Policiais do Paraná fazem operação contra o tráfico em Nova Santa Rosa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (17), para cumprir 14 ordens judiciais contra um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Nova Santa Rosa, no Oeste do Estado.

A ação conta com a participação de 40 policiais civis e militares, além de cães e um helicóptero da PCPR. Entre as ordens judiciais estão seis mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão.

Durante as investigações, iniciadas há três meses, a PCPR apurou que o grupo controlava o tráfico de drogas no município. “Os criminosos agiam no comando do tráfico em Nova Santa Rosa, eles estavam associados, se ajudando mutuamente no esquema e vendendo os entorpecentes na cidade”, destaca o delegado da PCPR André Mendes.

Os indivíduos são investigados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

