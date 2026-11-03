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SOCORRO

Policiais do Choque salvam criança de três anos engasgada em Londrina; vídeo

Vítima estava sem respirar quando a equipe do 5º BPM aplicou a manobra de Heimlich

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Divulgação


Policiais militares do Pelotão de Choque do 5º Batalhão salvaram a vida de uma criança de três anos que estava engasgada e desacordada, na terça-feira (3), no bairro Maria Cecília, em Londrina (PR). A equipe se deparou com a vítima com uma obstrução grave das vias aéreas e agiu de forma imediata para realizar o resgate. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Policiais do Choque salvam criança de três anos engasgada em Londrina; vídeo
AutorPoliciais utilizaram a manobra de Heimlich e a criança recuperou a consciência - Foto: Divulgação

Os policiais aplicaram a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstrução das vias respiratórias. Graças à rápida intervenção da equipe, a criança conseguiu voltar a respirar e recuperou a consciência ainda no local da ocorrência. Na sequência, a vítima foi encaminhada para atendimento em uma unidade hospitalar, onde passou por avaliação e acompanhamento médico para garantir seu estado de saúde.

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Londrina Manobra de Heimlich Pelotão de Choque POLICIA MILITAR primeiros socorros Salvamento de Vida
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