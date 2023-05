Policiais do BPFRON apreendem mais de 4 toneladas de maconha no PR

Uma ação conjunta dos agentes do Batalhão de Polícia da Fronteira (BPFRON) e da Polícia Federal (PF) resultou em um grande prejuízo ao tráfico de drogas. As autoridades apreenderem mais de quatro toneladas de maconha na madrugada deste sábado (27), em Marechal Cândido Rondon, município situado no oeste do Paraná, a poucos quilômetros da fronteira com o Paraguai.

continua após publicidade

A apreensão da substância ilícita ocorreu quando as forças de segurança realizavam patrulhamento na área rural da cidade. Durante a ação, os policiais flagraram a movimentação de algumas pessoas em meio a uma mata e, por se tratar de algo suspeito, decidiram averiguar o que estava acontecendo.

- LEIA MAIS: PRF flagra drogas em veículos de empresas paranaenses do ramo elétrico

continua após publicidade

Ao se aproximarem, os suspeitos saíram correndo. Os policiais se depararam com uma caminhonete Mitsubishi Triton com alerta de furto carregada com fardos de substância análoga à maconha. Havia cerca de 4,1 toneladas da droga.

Os agentes consultaram os dados do veículo e descobriram que ele foi furtado em Campo Alegre, em Santa Catarina.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, também no oeste do Paraná. Ninguém foi preso na ação.

Siga o TNOnline no Google News