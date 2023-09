Policiais de Apucarana participam de "Operação Retomada" da PCPR

Pelo menos 70 policiais integrantes da Polícia Civil do Paraná, estão nas ruas desde as primeiras horas desta terça-feira, 05, para cumprir 25 medidas cautelares, divididas em 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisões preventivas, na Operação Retomada. As ordens judicias estão sendo cumpridas na sua maioria na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo-PR, além das cidades de Santa Isabel-PR, Rosana-SP e Rio de Janeiro-RJ.

continua após publicidade

As investigações da Denarc Maringá, iniciadas no mês de fevereiro, durante a Operação Verão Maior, na cidade de Porto Rico-PR, apuraram que diversas pessoas entre moradores de Porto Rico e turistas deslocavam-se até a cidade de Santa Cruz do Monte Castelo para adquirir drogas de um traficante daquela cidade. A partir da identificação deste primeiro traficante, descobriu-se que ele integrava uma associação criminosa comandada por um indivíduo morador da cidade de Monte Castelo, que encontrava-se preso no estado do Rio de Janeiro por tráfico de drogas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: PRF apreende quase 450 kg de maconha na região de Maringá

As investigações descobriram que associação criminosa também tinha integrantes na cidade de Santa Isabel do Ivaí-PR e abastecia traficantes de diversas outras cidades, dentre elas de outro estado, como no caso da cidade de Rosana-SP.

Integram a operação policiais da 8 Subdivisão Policial de Paranavaí, Delegacia de Loanda, Delegacia de Santa Isabel do Ivaí, 22 Subdivisão Policial de Cianorte, COPE, Núcleo de Operação Com Cães da Polícia Civil, Denarc Londrina, Denarc Curitiba, 10 Subdivisão Policial de Londrina, Santa Isabel do Ivaí, 17 Subdivisão Policial de Apucarana e Operadores do Programa Nacional de Fronteiras.

Siga o TNOnline no Google News