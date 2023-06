Policiais civis estendem paralisação até a próxima semana no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

O Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol) comunicou que as paralisações vão se estender até a manhã de segunda-feira (3). O protesto teve início na quarta-feira (28) e prometia duração mínima de 48 horas.

O comunicado foi divulgado pelo sindicato na tarde desta quinta-feira (29), através das redes sociais. Além de ser informada a extensão da paralisação, o comunicado convocou os policiais civis a comparecerem na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), onde ocorrerá a partir das 14h30 de segunda-feira a votação do projeto de reestruturação de carreiras da PCPR.

A paralisação acontece em protesto contra o projeto de lei encaminhado pelo Governo do Paraná à Assembleia Legislativa (Alep) tratando da reestruturação de diversas carreiras no âmbito da administração pública, incluindo a PC, segundo a presidente do sindicado, Valquiria Gil Tisque.

