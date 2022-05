Policiais apreendem drogas em ônibus na cidade de Umuarama

Da Redação

No noite desta terça-feira (3) policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira em conjunto com policiais militares do 25ºBPM realizaram abordagem a um ônibus na cidade de Umuarama-PR, durante Operação Hórus.

continua após publicidade .

No ônibus que teria destino a cidade de Curitiba-PR foram encontrados 6,9 kg de substância análoga a maconha tipo murruga.

Uma passageira menor de idade foi identificada como proprietária da bagagem. A menor informou que levaria a droga até Blumenau-SC.

continua após publicidade .

A jovem de 14 anos foi apreendida e encaminhada com a droga para a delegacia da Polícia Civil de Umuarama. O conselho tutelar da cidade foi acionado para acompanhar os procedimentos.

Com informações: CGN