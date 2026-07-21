Polícia usa IA para rastrear rota de carro e apreender 200 kg de drogas

Suspeito foi preso em Ponta Grossa após sistema de monitoramento prever o destino final de um carregamento de maconha e cocaína vindo de Curitiba

Na noite desta segunda-feira (20), um homem foi preso em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, suspeito de tráfico de entorpecentes. A prisão ocorreu após a Polícia Militar utilizar um avançado sistema de câmeras com inteligência artificial para monitorar e interceptar um veículo carregado com quase 200 quilos de maconha e cocaína.

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A operação integrada começou após o setor de inteligência descobrir que um carro havia saído de Curitiba transportando as drogas. Utilizando o cruzamento de dados e imagens de câmeras de segurança tecnológicas, os policiais conseguiram identificar o automóvel, refazer o trajeto percorrido pelo motorista nas rodovias e calcular qual seria o destino final da entrega.

Com a rota mapeada, as equipes operacionais seguiram até o endereço previsto em Ponta Grossa e aguardaram. Pouco tempo depois, o veículo chegou à residência. Os agentes flagraram o momento exato em que bolsas pesadas começaram a ser descarregadas do carro e levadas para dentro do imóvel.

Durante a abordagem no local, os policiais confirmaram que as bolsas guardavam 189 quilos de maconha e quase 7 quilos de cocaína. Um suspeito foi preso em flagrante durante a ação, enquanto um segundo homem percebeu a movimentação policial e conseguiu fugir antes de ser detido.

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Além da grande quantidade de entorpecentes e do carro utilizado no transporte, a equipe policial apreendeu diversos materiais ligados à venda das drogas:

Duas balanças de precisão;

Dois aparelhos celulares;

Uma máquina de cartão;

Um notebook.

O suspeito detido e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para tentar localizar o homem que fugiu e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.