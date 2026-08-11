Polícia tira dois casais de voo no PR após 'brincadeira' sobre bomba no avião

Aeronave que partiria de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba mobilizou ação da Polícia Federal após alegação de bomba na bagagem

Quatro passageiros foram retirados de uma aeronave na segunda-feira (10) no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR) após um deles fazer uma “brincadeira” sobre a presença de uma bomba dentro de uma caixa de som. O voo tinha como destino Curitiba.

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O incidente ocorreu durante o procedimento de embarque. O passageiro, que viajava com a companheira e outro casal de amigos, carregava bagagens pessoais e volumes adquiridos em lojas do próprio aeroporto. Uma comissária de bordo solicitou que uma caixa de som fosse retirada da cabine e despachada no porão, pois suas dimensões e peso impossibilitavam o acondicionamento no interior da aeronave.

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Um dos passageiros auxiliou a comissária na retirada da caixa, em razão do peso do objeto. Durante o procedimento, porém, ele fez um comentário relacionando o peso da caixa à possibilidade de haver uma “bomba” em seu interior.

Diante da declaração, a comissária comunicou imediatamente o comandante da aeronave, que determinou a retirada dos passageiros e acionou a Polícia Federal (PF). Os dois casais foram retirados do avião e inicialmente entrevistados no setor da PF no aeroporto. Em seguida, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde prestaram esclarecimentos.

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No local, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de comunicação falsa de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro. A multa para o crime, segundo a Anac, pode chegar a R$ 17,5 mil. A Polícia Federal também realizou avaliação de risco e adotou os procedimentos de segurança necessários para a liberação posterior do voo.

A PF alerta que comentários ou brincadeiras envolvendo bombas, explosivos ou outras ameaças em ambientes aeroportuários são tratados com seriedade e podem provocar impedimento de embarque, retirada compulsória de passageiros, acionamento de protocolos de segurança e atrasos ou cancelamentos de voos, além das consequências criminais e administrativas cabíveis. A resposta a ameaças de bomba é um dos principais protocolos de segurança na aviação internacional.

O passageiro que fez o comentário trabalha com hotelaria e viajava a serviço. No fim do ano passado, a própria Anac divulgou que as falsas comunicações de bomba cresceram 68% no país, com 37 ocorrências registradas de janeiro a outubro de 2025.

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A partir de setembro de 2026, entram em vigor novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que permitirão suspender o direito de embarque de passageiros que apresentem comportamento inadequado por até um ano em qualquer aeroporto nacional, além da aplicação de multa, conforme o caso. A Resolução nº 800 da ANAC, voltada ao combate e punição de condutas indisciplinadas e piadas inadequadas, passa a valer em setembro.

A orientação da PF é evitar qualquer comentário ou brincadeira sobre bombas, explosivos ou outros objetos perigosos durante o embarque, mesmo quando não houver intenção real de provocar uma situação de emergência.