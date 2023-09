Polícia Rodoviária vai intensificar fiscalizações durante o feriado

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) informou que iniciará a Operação Independência nesta quarta-feira (6), a partir das 12 horas, em todo o Paraná, com foco na prevenção de acidentes de trânsito e ações de segurança pública.

A corporação ressaltou que serão intensificadas as operações voltadas a inibir o excesso de velocidade, com os aparelhos de radar e também operações para inibição de alcoolemia e condução veicular, por intermédio dos aparelhos de etilômetro. Além disso, visando a segurança e inibição de crimes nas rodovias, as equipes com cães serão aplicadas em todo o estado, como malha de recobrimento.

A intensificação do policiamento ocorrerá até o dia 11, às 12h, considerando o trajeto de retorno dos condutores viajantes. Diante do aumento de fluxo de veículos, o batalhão orienta aos condutores que dirijam com cautela e respeitem os limites de velocidade, e além disso, que se atentem para manutenção básica de seus veículos e a documentação obrigatória para condutores e veículos.

