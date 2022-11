Polícia rodoviária prende rapaz com 25 kg de maconha em ônibus

Da Redação

O cão Arius fez a indicação das malas onde foram encontrados quase 25 quilos de maconha

Um rapaz de 22 anos foi preso na noite desta quarta-feira (23) em operação de fiscalização em combate ao tráfico de drogas. Ele estava num ônibus da Viação Pluma, que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Belo Horizonte. Em duas malas, ele carregava 36 tabletes de maconha, que pesaram 24,9 kg. A Operação foi realizada pela Polícia Rodoviária Estadual, em Rolândia.

A operação da Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Estadual foi realizada na PR 986, Km 09, quando foram abordados e fiscalizados três caminhões e 39 ônibus de transporte de passageiros. Todos os veículos foram inspecionados com apoio do cão Arius, treinado para a detecção de entorpecentes e armas.

Na fiscalização no compartimento de bagagens do ônibus da Pluma, o cão indicou duas malas, etiquetadas sob responsabilidade de um dos passageiros, um rapaz de 22 anos. Ele foi abordado e levado até o bagageiro, quando as malas foram abertas.

Na primeira mala os policiais encontraram 21 tabletes de maconha, pesando 14kg. Na segunda mala, foram encontrados mais 15 tabletes. Pesando 10,950kg.

O rapaz, que serie morador de Cascavel informou que havia pego as malas na cidade e as levaria até a capital mineira, pelo que receberia R$ 2 mil em pagamento. Ele foi preso em flagrante por tráfico.

