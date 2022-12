Polícia Rodoviária inicia a Operação Natal nas estradas estaduais

Da Redação

Polícia Rodoviária inicia Operação Nata

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia à zero hora desta desta sexta-feira (23) a Operação Natal, com reforço de policiamento nas rodovias estaduais. A expectativa é que o volume de veículos nas rodovias seja maior do que na mesma época do ano passado, devido ao fim das restrições por conta da pandemia e à interrupção da cobrança de pedágio. A ação encerra às 23h59 de segunda-feira (26).

O objetivo principal é combater as infrações que colocam em risco a vida dos motoristas, passageiros e pedestres nas rodovias, com destaque para o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante.

O BPRv também desenvolve ações contra o crime com as equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e de Operações com Cães. Haverá abordagens a automóveis e ônibus intermunicipais e interestaduais para combater o tráfico de drogas, de armas e de produtos contrabandeados. O uso de cães de faro será reforçado nas entradas e saídas das cidades litorâneas.

“É um efetivo reforçado em todas as rodovias estaduais, e faremos nossas ações específicas de policiamento preventivo e repressivo, a fim de evitar acidentes, cometimento de infrações e delitos de trânsito”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

Para evitar transtornos nas estradas, o BPRv orienta que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de viajar. Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante ainda o condutor verificar se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, caso seja necessário fazer a troca de pneu durante a viagem.

“Fazer a manutenção preventiva antes de viajar é fundamental para evitar acidentes nas rodovias. Além disso, temos situações específicas nas estradas que já deixarão o trânsito mais lento neste período. A paciência do motorista também é muito importante para que a viagem seja tranquila para todos”, frisou o tenente-coronel.

Devido a maior movimentação nesta época do ano, é recomendado ao motorista monitorar o fluxo e evitar os horários que costumam ser de pico. Para minimizar os congestionamentos mais comuns nas áreas de meia-pista ou em que outras medidas foram tomadas para a segurança do trânsito, a orientação é viajar em horários alternativos, como no início da manhã.

Outras orientações importantes são o cuidado na direção, não manusear celular ou outros dispositivos durante a condução do veículo, não ultrapassar pela faixa contínua, usar as cadeirinhas adequadas para transporte de crianças e os dispositivos corretos caso haja o transporte de animais de estimação.

Caso se depare com alguma situação de crime ou sofra um acidente de trânsito, o usuário deve acionar a Polícia Militar pelo 190 ou diretamente o BPRv pelo 198.

