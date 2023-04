Polícia Rodoviária flagra carro a 175 km/h em rodovia do Paraná

Da Redação

Motorista foi autuado em flagrante

Neste fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um carro que trafegava a uma velocidade de 175km/h na BR 277, em Palmeira, nos campos gerais do Paraná. O caso fez o órgão alertar os motoristas sobre o perigo de trafegar em alta velocidade. Conforme o órgão, a infração é considerada gravíssima com a perda de 7 pontos na carteira, suspensão da habilitação e multa de R$ 880,41.

O registro foi feito pelos na tarde do último sábado (15) pelos medidores portáteis de velocidade da PRF e o motorista foi autuado. O limite de velocidade no trecho é de 110 km/h. No mesmo dia foram flagrados mais de 50 veículos em excesso de velocidade no trecho da BR 277, que é de pista simples.

"O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes. Repense suas atitudes no trânsito", afirmou a PRF. De acordo com a corporação, estão sendo intensificadas Operações de Controle de Velocidade que fazem parte do Projeto Nacional de Segurança Viária. O órgão pretende reduzir os acidentes em até 20% o número de óbitos nas rodovias federais até 2025.

As informações são do G1.

