Polícia Rodoviária divulga balanço da Operação Padroeira

Entre os dias 11 e 16 de outubro de 2023, o Batalhão de Polícia Rodoviária realizou a Operação Padroeira, em todas as rodovias estaduais do Paraná.



continua após publicidade

Durante a operação foram intensificadas as fiscalizações de excesso de velocidade e consumo de bebida alcoólica na condução de veículos. Além disso, considerando as condições climáticas do período, as equipes policiais estiveram atentas a desastres nas vias, visando a desobstrução e sinalização de locais com desmoronamentos e deformidades na pista e arredores.

LEIA MAIS: Polícia Rodoviária apreende carga de cigarros eletrônicos em ônibus

continua após publicidade

Como resultado da operação, foram obtidos os seguintes resultados: 1.981 veículos e 3.347 pessoas abordadas e fiscalizadas; foram ainda, constatados 4.194 veículos em excesso de velocidade e 1.513 veículos autuados por diversas infrações de trânsito; 729 testes etilométricos realizados, sendo lavrados 15 autos de infrações pelo artigo 165, e destes 6 foram presos em flagrante pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Importante salientar que no ano de 2022, o feriado não foi prolongado como o deste ano e também, não ocorreram tantos problemas relacionados a desmoronamentos e bloqueios de vias, como em 2023.

Diante disso, foram registrados os seguintes dados, em relação a sinistros de trânsito: 68 sinistros com 69 feridos e 15 óbitos, ficando prejudicada a comparação à 2022, considerando os apontamentos já apresentados em relação ao período, no ano passado.

Siga o TNOnline no Google News