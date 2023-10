Polícia rodoviária apreende maconha em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Em fiscalização na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 201 da BR 376, em Mandaguari, por volta das 21h20 dessa quinta-feira (12), os policiais abordaram um Hyundai HB20 com placas de Caçapava/SP.

De imediato perceberam fardos no banco traseiro, e após solicitarem a abertura do bagageiro, visualizaram vários outros fardos com tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 85,5 kg.

Após indagado pelos policiais, o condutor, um homem que completa 34 anos neste dia 13 de outubro, não disse onde pegou nem aonde entregaria essa droga.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari. Em tese, responderá pelo crime de tráfico de drogas com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.

