Polícia Rodoviária apreende em 348 Garrafas de vinho em operação no PR

Equipes da Polícia Militar (PM) e Canil realizaram operação de fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRv) de Rolândia, no norte do Paraná, na noite desta quinta-feira, 16. Ao todo, 58 veículos foram fiscalizados e 348 garrafas de vinho foram apreendidas por descaminho. (Veja vídeo abaixo).

A fiscalização teve foco nas abordagens de ônibus. Houve apoio da ROTAM do 15° BPM e de faro dos Canis da 7ª CIPM e SOE DEPEN para inspeção de 37 ônibus. Pelo menos 05 caminhões e 16 carros também foram fiscalizados. Durante o trabalho, em um caminhão abordado, foram apreendidas 348 Garrafas de vinho pelo crime de descaminho. Dois autos de infração também foram aplicados.

Veja como foi o trabalho da polícia durante a operação.

