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Polícia Rodoviária apreende drogas em carro de estudantes de medicina na PR-986

2ª Companhia encontrou haxixe dry e maconha morruga escondidos em porta de Renault Kwid durante abordagem em Rolândia

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 06:16:00 Editado em 12.05.2026, 06:15:56
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Polícia Rodoviária apreende drogas em carro de estudantes de medicina na PR-986
Autor Carro abordado pela Polícia Rodoviária na PR-986 durante apreensão de drogas em Rolândia - Foto: Divulgação/PRE

Dois estudantes de medicina no Paraguai, naturais do Rio de Janeiro, foram presos na por policiais da 2ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e armas no Posto Rodoviário de Rolândia, na PR-986, no norte do Paraná.

A equipe abordou um Renault Kwid ocupado pelos suspeitos, que informaram estar saindo de Salto del Guairá, no Paraguai, com destino ao Rio de Janeiro. Segundo os policiais, os dois disseram inicialmente que viajavam para visitar um familiar doente, mas entraram em contradição durante a entrevista e demonstraram nervosismo.

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Diante da suspeita, os agentes utilizaram um cão farejador, que indicou uma das portas do veículo. Durante a vistoria, os policiais localizaram entorpecentes escondidos no forro da porta.

Foram apreendidos aproximadamente 1,2 quilo de haxixe dry e 1 quilo de maconha do tipo morruga, drogas de alto valor no mercado ilegal.

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De acordo com relato dos próprios abordados aos policiais, o haxixe poderia ser vendido por cerca de R$ 35 mil o quilo no Rio de Janeiro. Somadas, as drogas apreendidas poderiam render aproximadamente R$ 50 mil.

Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados, junto com o veículo e os entorpecentes, para os procedimentos da Polícia Judiciária. A ocorrência segue em andamento.

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estudantes de medicina haxixe Paraguai POLICIA MILITAR prisão em flagrante trafico de drogas
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