Da Redação

Polícia resgata macacos, araras e papagaio em operação no PR

Nesta terça-feira (27), em Curitiba, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou seis animais silvestres durante uma operação contra o tráfico de animais silvestres no estado. A tutora dos bichos, de 31 anos, foi presa por uso de documentos falsos e por manter os animais em cativeiro.

continua após publicidade .

Simultaneamente, a operação ocorreu em Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná, e em Garuva, de Santa Catarina. Quatro ordens de busca foram cumpridas, onde a PCPR apreendeu documentos fraudulentos relacionados à autorização do mantimento dos animais silvestres em casa.

Os animais, três araras, dois macacos-prego e um papagaio, foram encaminhados para uma rede de proteção animal da prefeitura da capital paranaense. Segundo a polícia, as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos a rede de tráfico de animais no Paraná.