Polícia resgata Jovem feita refém e esfaqueada por andarilho

Da Redação

Momento do atendimento da vítima, no centro de Toledo, na noite desta quarta-feira (11)

A Polícia Militar resgatou uma jovem, no centro de Toledo - cidade que fica na região Oeste do Paraná. A moça estava sendo feita de refém por um andarilho. O homem, de 29 anos, esfaqueou a mulher antes de ser atingido, com um tiro no braço, pelos policiais. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (11).

De acordo com a PM, o homem, que seria um andarilho, abordou a vítima quando ela retornava do cinema para casa e fez dela refém. Populares informaram à polícia que o homem, no interior do imóvel, ameaçava a moça com uma faca. Os gritos chamaram a atenção da vizinhança.

O homem teria empurrado a moça para dentro da casa, passando a agredi-la, sem motivos. Conforme o boletim da PM, quando a equipe chegou ao local, encontrou o homem sentado no chão, com a jovem, enquanto a esfaqueava. O homem dizia que era a “hora dela” e que iria mata-la.

A equipe policial interviu e o homem foi atingido no braço com um tiro. A moça foi atendida pelo Samu e, pela gravidade dos ferimentos, foi transferida para Cascavel. O homem foi socorrido também e levado ao hospital de Toledo, onde seria submetido a cirurgia, sob vigilância policial, na condição de preso.

A faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar e entregue na 20ª SDP (Subdivisão Policial) de Toledo, que vai investigar o caso em inquérito.

Com informações do portal Catve.